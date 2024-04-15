قتلوه بسبب تعاطي المخدرات.. كشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق في البحيرة

تمكنت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من حل لغز العثور على جثة شاب يبلغ من العمر نهاية العقد الثاني من حياته.

وعُثر على الشاب مشنوقًا داخل غرفته في قرية كفر عسكر شنديد، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتبيّن أن سبب الحادثة كان نتيجة تعاطي الشاب للمواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بالعثور على جثة ابنه "ح.ص" البالغ من العمر 28 عامًا، مشنوقة داخل غرفته في المنزل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث في مركز شرطة إيتاي البارود، وبعد التحقيقات الأولية تبين وجود شبهة جنائية.

وكلف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بقيادة المقدم عبدة خطاب، مفتش المباحث، والرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، للمساهمة في سرعة كشف غموض الحادثة والقبض على المتورطين.

وبعد التحقيقات، تبين أن "صبحي.ال "، والد المجني، قد ارتكب الحادثة بمساعدة زوجته، والدة الشاب المتوفى، وذلك بسبب تعاطي الشاب للمواد المخدرة، وبمواجهتهم أعترافوا بإرتكاب الجريمة، حيث قاموا بتضليل الأجهزة الأمنية أثناء الإبلاغ عن الحادثة على أنها انتحار، بهدف الابتعاد عن المسائلة القانونية.

وباشر أيمن عزمي، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد شتا، مدير نيابة إيتاي البارود، التحقيق في الواقعة.