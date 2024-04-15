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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة ببلبيس اليوم التصريح بدفن جثة مسن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية  بطريق" بلبيس- الساحة"نطاق قسم شرطة بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" عبد الله ح ع  " 76 عاما  مقيم  نطاق مركز بلبيس جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية بطريق بلبيس- الساحة نطاق قسم بلبيس.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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