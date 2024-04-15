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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تغيير اضطراري في تشكيل بيراميدز.. إبراهيم عادل يتعرض لوعكة صحية قبل مباراة المقاولون

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
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أجرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تعديلا على تشكيل الفريق في مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في الرابعة من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني استبعاد إبراهيم عادل من التشكيل الأساسي بسبب وعكة صحية مفاجئة حيث أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي شعور اللاعب بمغص معوي مفاجئ استدعى استبعاده من القائمة.

وقرر المدير الفني الدفع بمحمود زلاكة بدلا من إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي، مع استدعاء محمد رضا بوبو لدكة البدلاء.

وأصبح تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه -  محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود مرعي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - إسلام عيسى - دودو الجباس

كرونسلاف يورتشيتش نادي بيراميدز المقاولون العرب الدوري الممتاز