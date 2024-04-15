بعد سقوط أرسنال وليفربول.. تعرف على الترتيب الجديد للبريميرليج

لم يخلو الدورى الإنجليزى الممتاز، من المفاجأت والنتائج التى تأتى على عكس المرغوب، بعد تعرض متصدرى "البريميرليج" ليفربول وارسنال، لهزيميتن على ملعبهم ووسط جماهيرهم، ليتعلى أخر القمة، ليظهر لنا ترتيب جديد فى الدورى.

وتعرض فريق ليفربول لهزيمة قاسية على ملعبه "آنفيلد"، أمام كريستال بالاس، بهدف نظيف، ليواصل الريدز سلسلة فقد النقاط فى الجولات الأخيرة، بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد فى السبوع الماضى.

بينما تعرض ارسنال، الذى كان يعتلى الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول، لهزيمة قاسية على ملعبة "الإمارات"، من أستون فيلا بهدفين نظيفين، ليسقط للوصافة.

وجاء ترتيب قائمة الدورى الإنجليزى، بعد نتائج الجولة الأخيرة، كالتالى:

1 - مانشستر سيتي - 73 نقطة.

2- آرسنال - 71 نقطة.

3- ليفربول - 71 نقطة.

4- أستون فيلا - 63 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير - 60 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد - 50 نقطة.

7- مانشستر يونايتد - 50 نقطة.

8- وست هام يونايتد - 48 نقطة.

9- تشيلسي - 44 نقطة.

10- برايتون - 44 نقطة.

11 - وولفرهامبتون - 43 نقطة.

12- فولهام - 42 نقطة.

13- بورنموث - 42 نقطة.

14- كريستال بالاس - 33 نقطة.

15- برينتفورد - 32 نقطة.

16- إيفرتون - 27 نقطة.

17- نوتينغهام فورست - 26 نقطة.

18- لوتون تاون - 25 نقطة

19- بيرنلي - 20 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد - 16 نقطة.