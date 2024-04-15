ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

ارتفاع كبير للدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك المصرية بقيمة 1.5 جنيها  في أول تعاملات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

وسجل أعلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ومصرف ابوظبي الاسلامي والبنك التجاري الدولي وبنك إتش إس بي سي بنحو 48.68 جنيه و 48.78 جنيه فيما سجل أقل سعر في بنوك، المصري لتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي وأبوظبي التجاري ليسجل 47.50 جنيه للشراء 47.60 للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك فيصل الاسلامي نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع ، وسجل في كل من ميد بنك وبنك التنمية الصناعية والشركة المصرفية العربية الدولية نحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه.

وعلى صعيد العملات الأجنبية تراوح سعر شراء اليورو من 50.46 الى 51.73 جنيه الى فيما تراوح سعر الاسترليني من 59.03 الى 60.53 جنيه، وسجلت العملات العربية إرتفاعا أيضا حيث سجل الدينار الكويتي 156.98 جنيه للشراء و158.04 جنيه للبيع، والريال السعودي 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.23 جنيه للشراء و12.25 جنيه للبيع، والريال القطري 12.32 جنيه للشراء و13.35 جنيه للبيع.

صرف الدولار الدولار أمام الجنية أبوظبي التجاري البنك الاهلى المصرى العقاري المصري العربي سعر الاسترليني بنك الإسكندرية