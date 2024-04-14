الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مسجلا 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع ، بالتزامن مع انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك.

سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه، فوصل إلى 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي، فيما بلغ ثاني أعلى سعر نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، قناة السويس، HSBC، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، البركة، المصري التنمية الصادرات EB، المصرف العربي الدولي AIB، العقاري المصري العربي".

سجل ثاني أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية"، ثم 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB"، ثم 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك سايب.