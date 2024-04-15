الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء نص الأمر الأميري كالتالي: "أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445هـ الموافق 7 أبريل 2024م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.. وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي: أولا.. يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم، ثانيا.. على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

يذكر أن الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح من مواليد 5 سبتمبر عام 1952 وهو اقتصادي كويتي وحاصل على بكالوريوس التمويل والبنوك والاستثمارات عام 1976 جامعة إلينوي - الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقلد الشيخ أحمد عبد الله الصباح مناصب وزير النفط والإعلام والصحة والمواصلات والتخطيط والدولة لشؤون التنمية الإدارية والمالية في الحكومات الكويتية السابقة ومنصب رئيس ديوان ولي العهد منذ 20 سبتمبر 2021.