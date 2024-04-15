تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري باختصاصات وزير النقل فى إزالة التعديات على أراضى الدولة

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الاثنين، قرارا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صدر يوم 10 يناير الماضى بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى فى اختصاصات وزير النقل، فيما يتعلق بإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق نص المادة 970 من القانون المدنى

وتنص المادة 970 من القانون المدنى على ما يلى:

“فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثيثن سنة.. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التاتبعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً”.