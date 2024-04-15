الداخلية تداهم اوكار المخدرات في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية – الغربية – الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات).

و ضبط(عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13،200 كيلو جرام – فرد محلى وطلقتان).

كما ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – فرد محلى وطلقة).

و ضبط ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –فرد محلى وطلقة).



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،150 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

