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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تداهم اوكار المخدرات في 3 محافظات

نتائج جهود أجهزة
نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الم
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 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية – الغربية – الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم  ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات).
و  ضبط(عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13،200 كيلو جرام – فرد محلى وطلقتان).
كما  ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – فرد محلى وطلقة).

و ضبط ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –فرد محلى وطلقة).
         
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،150 مليون جنيه) تقريبًا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الامن العام المنوفية الأقصر