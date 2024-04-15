القابضة للمياه تنفذ مشروعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2022-2023، لتشمل مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي 9 مليارات و26 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو بـ28.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 711 قرية، و56 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 119 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى محافظات (كفر الشيخ – الدقهلية –الغربية – الفيوم – الشرقية – البحيرة – المنوفية – دمياط – أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – الأقصر- أسوان) بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 1.4 مليار يورو، ونحو 1.22 مليار دولار، بالإضافة إلى 9.37 مليون فرانك سويسرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعا في مجالات التعاون الدولى بالعام المالى 2022-2023.