عضو بالشيوخ: المجال الجوي المصري ملاذ آمن لكل الرحلات الجوية

قال النائب طيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وخبير السلامة الجوية، إنَّ هناك ثقة كبيرة في كفاءة رجالنا بالمراقبة الجوية المصرية وكفاءتهم واحترافيتهم مكنتهم ألا يشعر أي أحد من المسافرين على متن الطائرة بالخوف أو الذعر بسبب الهجمات الإيرانية على "تل أبيب" والذي تزامن مع رحلات جوية كانت قد أقلعت وفي طريق عودتها لمطار القاهرة.

وأضاف "القط"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة "dmc": "رحلتي الجوية مرت من الرياض إلى مطار القاهرة، ولكنها مرت في سلام وهدوء و"محدش حس بحاجه خالص"، إلا من بعض الإجراءات وتغيير المسارات الضروية لضمان سلامتنا.

وتابع: "كانت هناك تخوفات من وقوع أية أزمات محتملة وسط الأحداث التي عشناها أمس بسبب هجمات إيران، وذلك على الطائرات التي دخلت المجالات الجوية التي تم إغلاقها للدول الأربعة ولكن تم تغيير مساراتهم وتم التنسيق مع المجالين الجويين المصري والسعودي لضمان سلامة هذه الطائرات.