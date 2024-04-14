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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بريطانيا تعتزم إرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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أعلنت بريطانيا أنها تعتزم تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال طائرات مقاتلة إضافية، مؤكدة استعدادها للتصدي لأي هجوم جوي في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد، أن القوات البريطانية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها إيران خلال هجومها على إسرائيل.

وفي بيان نشرته وزارة الدفاع البريطانية على موقع الحكومة، أكدت على أن الحكومة تتصدى للتهديدات الإيرانية المتزايدة وخطر التصعيد في المنطقة، وتعمل مع الشركاء الإقليميين لتعزيز جهود الوساطة وتحقيق وقف للتصعيد ومنع المزيد من الهجمات.

وفي بيان للوزارة البريطانية، أعلنت عن نقل طائرات إضافية تابعة لسلاح الطيران الملكي وناقلات التزود بالوقود الجوي إلى المنطقة، وهذا الإجراء يأتي لتعزيز عملية "شادر"، التي تعنى بمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأشار البيان إلى أن هذه الطائرات البريطانية ستكون جاهزة للاعتراض في حال تعرضت المنطقة لأي هجمات جوية، وذلك كجزء من مهامها الحالية.

يأتي هذا الإعلان بعد الهجوم الذي نفذته إيران باستخدام طائرات مسيرة على إسرائيل مساء السبت الماضي.

بريطانيا الشرق الأوسط ريشي سوناك