"تعبت فجأة أثناء مشاهدة التليفزيون".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر

كشف خالد محيي الدين ، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر، وكواليس عمله معها رغم ابتعادها عن الفن منذ سنوات، معلقًا: «مدام شيرين دي كانت زي والدتي وهيا اللي مربياني».

وأضاف خالد محيي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث بشأن عزاء الراحلة شيرين سيف النصر ما هو إلا سوء فهم فقط لا غير، وسيتم إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأرجع خالد محيي الدين؛ سبب وفاة الفنان شيرين سيف النصر، إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، مبينا: «مكناتش تعبانة خالص وضغطها كان واطي بقالها فترة وكانت واخدة على كده».

وروى مدير أعمال الراحلة شيرين سيف النصر؛ آخر لحظاتها قبل أن تفارق الحياة، قائلا: «كنا قاعدين نتفرج على التليفزيون سوا عادي وفجأة قالتلي أنا تعبانه ومصدعة، فاقترحت عليها بالذهاب إلى المستشفى، وقمت بالاتصال بالإسعاف وتم نقلها على الفور ولم تمكث طويلا حتى توفاها الله.

