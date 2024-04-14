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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الإسماعيلي في الدوري

تامر مصطفى
تامر مصطفى
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أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه ، محمد ربيعة ، عبد الرحمن رشدان ، علي ياسر ، احمد كباكا ، كيجالي درامي ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره نادي الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.

احمد كباكا تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن مودرن فيوتشر