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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط شخصين بسوهاج بتهمة قتل عامل خلال مشاجرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل- مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.. وبسؤال والدته إتهمت (عامل ووالده- مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها بالضرب وأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية سوهاج جريمة قتل