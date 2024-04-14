الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربتى منزل) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الأستروكس– فرد خرطوش وطلقتين- ميزان حساس).

وأيضًا تمكنت من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (2700 قرص مخدر لعقارى "ترامادول، تامول").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.