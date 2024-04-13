إعلام عبري: رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي تحلق من إيران تجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إيران أطلقت صواريخ مجنحة تجاه إسرائيل، وطائرات بدون طيار “مسيرات” من دول أخرى باتجاه إسرائيل.

كما أضافت أنه تم رصد عشرات المسيرات بالمجال الجوي العراقي تحلق من اتجاه إيران نحو إسرائيل.

فيما قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن أوقات الوصول من إيران إلى الكيان الصهيوني: صاروخ باليستي – 12 دقيقة، صاروخ كروز ساعتين، ومسيرة – 9 ساعات.

في حين، أعلنت كتائب حزب الله العراقية بدء العمليات ضد إسرائيل، وإطلاق مسيرات من اليمن.

بينما قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي عبر حسابه علي "إكس": "سيتم معاقبة النظام الشرير،" في إشارة إلى إسرائيل.

كما أفادت قناة "كان" العبرية بهجوم كبير من المستوطنين على المواد التموينية، بعد بدء الهجوم الإيراني.