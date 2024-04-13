الأردن يقرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، مساء اليوم السبت، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا؛ "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداءً من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساءً بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

جاء القرار "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا" وفق البيان.