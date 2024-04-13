ريال مدريد يستعد لمانشستر سيتي بصاروخية «تشواميني» في شباك مايوركا

حقق فريق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على مضيفه ريال مايوركا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب إيبيروستار، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، وكانت أبرزها كرة جود بيلينجهام نجم الملكي، التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 33 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

مع بداية الشوط الثاني، سدد الفرنسي أوريلين تشواميني كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مايوركا في الدقيقة 48، لتمنح ريال مدريد 3 نقاط ثمينة، وسع بها الفارق مع برشلونة أقرب ملاحقيه على قمة الدوري الإسباني.

بذلك، استعد ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بانتصار خارج الديار على مايوركا.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة الوصيف، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.