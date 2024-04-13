الدوري الإسباني.. تغييرات في تشكيل ريال مدريد الأساسي لمواجهة مايوركا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ريال مايوركا بملعب إيبيروستار، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال الأساسي، تغييرات عديدة، حيث دفع أنشيلوتي بالثنائي خوسيلو وبراهيم دياز، بدلًا من الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، اللذان يجلسان على مقاعد البدلاء.

كما قرر المدرب الإيطالي، مشاركة لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن بدلًا من داني كارفخال، مع الدفع بالمدافع ناتشو فيرنانديز في قلب الدفاع.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: خوسيلو - براهيم دياز.