«فودين» رجل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

حصل فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حصد فودين، جائزة رجل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، بعدما تألق خلال اللقاء، الذي شارك به أساسيًا ولعب حتى الدقيقة 87، بعد استبداله بزميله جوليان ألفاريز، بعد تعرضه للإصابة.

وسجل فودين الهدف الثاني للسيتي في المباراة من تسديدة صاروخية في الدقيقة 66، سكنت شباك حارس الريال أندريه لونين.

كان الشوط الأول، انتهى بتقدم الريال على السيتي بهدفين مقابل هدف، إذ افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التهديف مبكرًا في اللقاء، من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها بطريقة ذكية خادع بها حارس الملكي أندريه لونين من أسفل الحائط البشري، ليضع السيتي في المقدمة بشكل مبكر وذلك في الدقيقة الثانية.

في دقيقتين، قلب فريق العاصمة الإسبانية الطاولة على ضيفه بتسجيل هدفي التعادل والتقدم على مان سيتي، حيث أدرك الفرنسي إدواردو كامافينجا التعادل للميرينجي بتسديدة قوية في الدقيقة 12 ولكن الهدف احتسب لمدافع السماوي روبن دياز بالخطأ في مرماه، ثم وضع البرازيلي رودريجو جوس ريال مدريد في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 14، بعدما استلم تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور ووضع الكرة بين أقدام مدافعي السماوي والحارس أورتيجا.

في الشوط الثاني، أحرز فودين هدف تعادل مان سيتي مع ريال مدريد في الدقيقة 66، قبل أن يعيد الكرواتي جوشكو جفارديول، الستيزنز للمقدمة من جديد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 71.

فيما نجح فيديريكو فالفيردي في تسجيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة 79، بتسديدة رائعة على مشارف منطقة الجزاء بعدما استلم تمريرة زميله فينيسيوس جونيور، لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.