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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

“الزراعة” تتابع اعداد وتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية في محطة بحوث سخا

في رابع أيام عيد الفطر المبارك

“الزراعة” تتابع اعداد
“الزراعة” تتابع اعداد وتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية
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 قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بزيارة الى محطة اعداد وغربلة التقاوى بمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ وذلك لمتابعة اعداد وتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ، وذلك بحضور د وليد السعدني وكيل معهد القطن وبعض المسئولين عن الإدارتين المركزتين لإنتاج وفحص التقاوى ومحطة سخا .

شملت الزيارة الاطمئنان على تقاوى اصناف القطن التى يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوى الأرز والذرة .

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجيهاته إلى كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك متابعة حصاد القمح وإعداد التقاوى للعروة الصيفية.

القطن التقاوي عيد الفطر المبارك