شيرين سيف النصر.. ورحلت شقراء الشاشة المصرية

غادرت عالمنا اليوم السبت، الفنانة شيرين سيف النصر، واحدة من نجمات السينما والدراما التلفزيونية خلال فترة التسعينيات، عن عمر ناهز 57 عامًا.

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي "إلهام سيف النصر" وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

تخرجت شيرين سيف النصر في كلية الحقوق عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها، ثم شاركت فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وعقب ذلك توالت أعمالها الدرامية وأبرزها مسلسلات "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما، شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، و"النوم فى العسل".

قدمت شيرين سيف النصر في المسرح ثلاث مسرحيات هم (خد بالك من عيالك - لعبة الحب والجنان - بودي جارد)، أما في الدراما فقد قدمت 11 عملا، يأتي في مقدمتهم مسلسل “المال والبنون” مع الفنان عبد الله غيث وحمدي غيث وأحمد عبد العزيز.

اعتزلت شيرين سيف النصر، التمثيل في عام 1996، ثم عادت مرة ثانية عام 2001، لتشارك في عدة أعمال أبرزها فيلم "أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.