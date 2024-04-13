البنتاجون: أوستن يؤكد دعم الولايات المتحدة "الراسخ" لإسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن تعهد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في ظل احتمالات بأن تشن إيران هجوما ضد إسرائيل ردا على غارة جوية على سفارتها في سوريا.

وقال البنتاجون، إن أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس.

وأضافت أن أوستن جدد التأكيد على "الدعم الأمريكي الراسخ للدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها الإقليميين".

وقالت الوزارة أيضا، إن أوستن أكد لجالانت أن "إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عنها ضد الهجمات الإيرانية".