مسئول أوكراني: القوات الروسية تقصف إقليم دونيتسك وأنباء حول سقوط ضحايا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين أن القوات الروسية أسقطت قبل قليل قنبلة على مبنى متعدد الطوابق في قرية أوشيريتين التابعة للإقليم، وتم الإبلاغ عن إصابة امرأة واحدة على الأقل واحتمالية أن يكون هناك ثلاثة أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وقال فيلاشكين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "إن الجيش الروسي أطلق النار على بلدات نتايلوف ونوفوسيلديفكا وكراسنوهوريفكا، وقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر".

وأضاف: "يتعرض وسط الإقليم حاليا لقصف عنيف، وهناك خسائر في صفوف المدنيين.. وقد أسقط الروس طائرة على بلدة أوشيريتين، فأصابت مبنى مكونا من 5 طوابق، وتأكدنا من إصابة شخص واحد، وربما يكون هناك أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، لكن البحث مستمر".

ووفقا للمسئول الأوكراني، تعرضت قرية نتايلوف للهجوم أيضا; حيث قتل الجيش الروسي شخصين هناك على الأقل، بينما قتل أحد سكان نوفوسيلديفكا في بلدة كوراخوف، وأصيب شخص واحد في كراسنوهوريفكا في مارينكا.. وحث السكان المحليين على الإخلاء من المناطق الخطرة في أسرع وقت ممكن.