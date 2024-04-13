لجنة خدمة الأسرة بالإبراشية تنظم برنامج أساسيات المشورة للخدام

نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، "برنامج أساسيات المشورة للخدام"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأكد رئيس الأساقفة أهمية دور الخدام في خدمة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيساعد الخدام في تنمية خدمة الكنيسة والمجتمع.

يهدف البرنامج إلى تعليم علم النفس والمشورة للخدام، حيث انضم له ٥٠ من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، ليستمر البرنامج لمدة عام، على أن يحضر المتدربين محاضراته المكثفة كل شهرين.

يشترك في تقديم المادة الدراسية الدكتور ماجد عزمي رئيس المكتب الإقليمي بأسيوط التابع للمجلس القومي للصحة النفسية واستشاري الطب النفسي للأطفال والمشورة الزوجية، والدكتورة نجوى سامي ماجستير الآداب في علم النفس والمشورة.

جدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة، وتدريب الخدام والقادة المهتمين بالخدمة على مهارات التعليم الأسري والمشورة الأُسرية، داخل إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هي أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.