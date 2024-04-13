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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بـ"فقأ عين" سائق توك توك بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بالاعتداء على سائق توك توك والتسبب في فقأ عينه في مشاجرة بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال سائق مصاب بانفجار في العين وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وإجراء التحريات تبين قيام سائق وعامل بالتشاجر مع المصاب بسبب خلافات على أولوية المرور قام خلالها المتهمين بالتعدي على المصاب بسلاح أبيض كتر وإصابته التي أدت إلى فقد عينه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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