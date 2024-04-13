مسؤولون أمريكيون: قواتنا ستعترض أي أسلحة تستهدف إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم السبت، نقلًا عن "سي إن إن"، أن مسؤولين أمريكيين صرحوا أن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي أسلحة يتم إطلاقها على إسرائيل إذا كان ذلك ممكنَا.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في خطاب بمناسبة عيد الفطر، أن النظام الشرير ارتكب خطأ، يجب أن يعاقب وسيعاقب، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على قنصلية إيران في سوريا.

ودمرت قصفات إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق وقتلت ستة عشر شخصًا، بينهم سبعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، جاء ذلك حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعمه لإسرائيل في مواجهة التهديدات الانتقامية من إيران بعد الضربة القاتلة ضد القنصلية الإيرانية في دمشق. وقال بايدن إن إيران تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل.