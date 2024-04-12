تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعى على العالم بالكامل خلال السنوات المقبلة ويمكن أن يتسبب فى العديد من المخاطر ما لم يتم استخدامه بطريقة مناسبة وفقا لما قال العالم جيفري هينتون عالم الكمبيوتر العالمى والمتخصص فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن العالم قد يواجه كوارث كبرى ما لم يتم تنظيم استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي بطريقة مناسبة وكان قد قارن مهندس غوغل السابق الذي ترك الشركة في العام الماضي واستخدام التكنولوجيا للأغراض العسكرية بنشر الأسلحة الكيميائية محذرا من أمور سيئة للغاية وأن هذه التكنولوجيا ستصبح أكثر ذكاء منا وستتولى زمام الأمور.

وسلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على المعلومات المضللة والوظائف البشرية وكذلك على أسلحة المستقبل.

وحذر من أن الروبوتات القتالية تشكل أحد التهديدات التي ستسهل على الدول الغنية شن حرب على الدول الأصغر والأفقر وستكون سيئة للغاية ويعتقد أنها قادمة لا محالة.

وأضاف هينتون عالم الكمبيوتر انه بدلا من أن يكون الأمر مجرد فكرة لاحقة يجب أن تكون هناك حوافز حكومية لضمان قيام الشركات بالكثير من العمل في مجال السلامة.

كما سلط الضوء على الفوائد الهائلة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي للإنسانية لا سيما في مجال الرعاية الصحية، مضيفا أنه لا يندم على أي من مساهماته في هذه التكنولوجيا.

وحذر العديد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا من المخاطر المحتملة التي يشكلها الاعتماد غير المنظم لهذه التكنولوجيا.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة آبل ستيف وزنياك وغيرهم من كبار الشخصيات في الصناعة في التوقيع على خطاب العام الماضي يدعو إلى تنظيم صارم لقطاع الذكاء الاصطناعي.