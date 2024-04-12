دفن جثة شخص والاستعلام عن صحة ٣ آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالجيزة، وصرحت بدفن جثمان الشخص المتوفى بعد فحصه من قبل الطب الشرعي، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة الملاكي، ونتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، حيث تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى بتوجيه من النيابة العامة، فيما تلقى المصابون العلاج الضروري في المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.