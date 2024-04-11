بوتين: الضربات الموجهة لمواقع الطاقة جزء من جهود نزع السلاح في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة جزء من جهودنا المستمرة لنزع السلاح في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تجنب الهجمات على مواقع الطاقة الأوكرانية في الشتاء جاءت نتيجة لاعتبارات إنسانية.

وأوضح بوتين خلال تصريحاته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن توجيه الضربات إلى مواقع الطاقة يأتي ضمن سعيهم المستمر لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام والأمان للجميع.

وشدد الرئيس الروسي على أن الجهود الروسية تركز على تحقيق حل سلمي للأزمة الأوكرانية وتجنب التصعيدات العسكرية، وذلك في إطار استجابتهم للتطورات الإنسانية وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.