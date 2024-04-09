مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها

تنشر البوابة نيوز مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة خلال إجازة عيد الفطر المبارك كالآتي:

أولًا: الخط الأول والثاني

يشمل جدول التشغيل عدد رحلات تقدر ب "964" رحلة يوميًا، بمعدل "472" رحلة بالخط الأول ، و"492" رحلة بالخط الثاني ، تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام و مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا ، حيث يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا ، وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا على أن يعود قيام أول قطار من هذه المحطات للخط الثالث فقط الساعة 7:15 صباحا ، كما ستم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور .

ثانيا : الخط الثالث :-

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا وقيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا ، قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً ، قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً ، آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا ، آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا وسيكون إجمالي عدد الرحلات للخط الثالث هو "276" رحلة