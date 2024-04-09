وصول أول قافلة مساعدات إماراتية برية إلى شمال غزة.. شاهد

وصلت أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة برًا؛ وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3، حسبما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

جدير بالذكر أن هذه أول قافلة تسيرها إحدى الدول تصل إلى شمال قطاع غزة حيث دخلت من معبر رفح صباح أمس لتصل إلى معبر كرم أبو سالم قبل تسليمها اليوم للجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة.

وحملت القافلة التي تأتي ضمن عملية “فارس الشهم 3” أكثر من 370 طناً من المساعدات شملت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.