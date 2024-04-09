ads
الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الصيني يحقق في قضية فساد جديدة بطلها مسئول رفيع في شركة عسكرية

سلاح
سلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فتحت سلطات مكافحة الفساد الصينية، تحقيقاً مع مسؤول تنفيذي رفيع في شركة "مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية" (CETC)، وهي واحدة من أكبر شركات توريد المعدات العسكرية الكبرى في البلاد، في تطور اعتبرته صحيفة "فايننشيال تايمز" إشارة جديدة على الاضطرابات التي تجتاح المؤسسة العسكرية بالبلاد.
يأتي التحقيق معه بعد سلسلة من التغييرات التي شهدها الجيش الصيني العام الماضي، شملت استبدال قادة وحدة الصواريخ، واختفاء وزير الدفاع لي شانج فو.
العلاقة مع الجيش
تتعاون CETC بشكل وثيق مع الجيش الصيني لإنتاج مجموعة واسعة من المعدات العسكرية عالية التقنية، مثل رادارات الإنذار المبكر. وتضمّ الشركة 200 ألف موظف، وتُعدّ أكبر مجموعة دفاعية في العالم.
تفاصيل التحقيق
لم تكشف السلطات الصينية عن تفاصيل التحقيق مع هي وينز هونج، أو ما إذا كان مرتبطاً بتحقيق وحدة الصواريخ أو إقالة لي شانج فو.
سلسلة إقالات
شهدت CETC سلسلة من عمليات التفتيش خلال العام الماضي، كشفت عن بعض المشكلات المتعلقة بقضايا فساد.
اختفاءات غامضة
في سياق متصل، اختفى وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانج في ظروف غامضة، بعد 6 أسابيع من إعلان اللجنة العسكرية المركزية إجراء تحقيق فساد في إدارة تطوير المعدات التابعة لها، والتي كان لي شانج فو رئيساً لها لمدة 5 سنوات.

 

الجيش الصيني قضية فساد جديدة شركة عسكرية