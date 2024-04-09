ليفربول يستقر على اسم جديد لخلافة كلوب

كشفت بعض التقارير الإنجليزيه، ان إدارة نادى ليفربول، استقرت على أسم جديد يخلُف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

وأعلن يورجن كلوب فى وقت سابق أنه سيرحل عن تدريب ليفربول في الصيف المقبل، والبحث عن تجربه جديده له فى عالم التدريب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن إدارة ليفربول توصلت إلى اتفاق شفهي مع روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة البرتغالى، بشأن قيادة الريدز في الموسم المقبل.

وأكدت التقرير أن الطرفين ناقشا عقدا لمدة 3 سنوات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية رحيل المدرب البرتغالي عن ناديه حتى الآن.

حيث أن أموريم لديه شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن سبورتنج لشبونة في الصيف المقبل.



كما كشف التقرير ان أموريم ضمن حسابات بايرن ميونخ أيضا لخلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.

