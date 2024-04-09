الجيل الديمقراطي يختتم فعاليات دوري أبطال الدقهلية لكرة القدم

شهد، الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات الحزب بالدقهلية بمشاركة امناء أحزاب الدقهلية ورؤساء الكيانات الشبابية وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، ختام فاعليات نهائي دوري أبطال الدقهلية رمضان ٢٠٢٤ لكرة القدم ، والمقامة على أرض ملعب المحترفين بقرية برق العز مركز المنصورة، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

جاء ذلك في إطار توجيهات ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالاهتمام بالشباب ودعمهم والتفاعل مع المواطنين ومشاركتهم كافة الفاعليات والمناسبات الدينية والرياضية والثقافية.

وشهدت الدورة الرمضانية منافسات قوية بين جميع الفرق المشاركة، وتم توزيع الكئوس وشهادات التقدير للفرق المشاركة ، وقال " حسن هجرس " كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصري العظيم بخير وسعادة بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليهم وعلي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد " هجرس " دعم حزب الجيل الديمقراطى المستمر للرياضة والرياضيين وتشجيع الشباب للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة ، ليصبح لنا جيل يرفع راية مصر في المحافل الرياضية الدولية .