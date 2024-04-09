دورى الأبطال.. بايرن ميونيخ يعتمد على تاريخ ملعب "الإمارات" فى مواجهة آرسنال

يدخل فريق بايرن ميونيخ الألمانى، مواجهة الليلة عندما يحل ضيفًَا ثقيلاً على نظيره آرسنال، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، معتمداً على تارخ المواجهات بينهما.

ويعتبر ملعب "الإمارات" من الملاعب المفضلة لفريق بايرن ميونيخ، حيث لم يسبق له الخسارة عليه من قبل، بعدما خاض بطل ألمانيا 3 مباريات في الأدوار الاقصائية عليه.

كما يعد فريق آرسنال من الخصوم المفضلة لبايرن ميونح في دوري الأبطال، حيث تخطاه العملاق البافاري 4 مرات من قبل في الأدوار الاقصائية وذلك أكثر من أي فريق آخر.

وشهدت أخر 3 مباريات بين الفريقين تفوق بايرن ميونيخ بـ 5 أهداف لهدف، ضارب رقماً قياسياً فى دورى الأبطال بأنه لا يوجد فريق حقق الانتصار في 3 مباريات متتالية أمام خصم واحد في دوري الأبطال بفارق 4 أهداف.

ويملك البايرن سجلًا مميزًا أيضًا أمام الأندية الإنجليزية، حيث خسر البافاري مباراة واحدة فقط من آخر 6 لقاءات خاضها في إنجلترا، محققًا خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد، كما حقق الانتصار في آخر 3 زيارات للندن بالفوز على كل من آرسنال وتوتنهام وتشيلسي بمجموع تلك اللقاءات (15- 3).

