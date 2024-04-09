ads
الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف خلال عيد الفطر المبارك

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسباً لأي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد الدكتور منصور، الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.
وشدد رئيس الجامعة ، على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل  لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد وضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث أي أزمات خلال الإجازة.

إجازة عيد الفطر المبارك الاستقبال والطوارئ الاستعداد القصوى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف