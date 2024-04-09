4 فئات يجب عليها الانتباه قبل تناول كحك العيد

مع حلول عيد الفطر المبارك يزداد الإقبال على تناول كحك العيد وهو من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين ولكن هناك بعض الفئات التي يجب عليها الامتناع عن تناول كحك العيد نظرا لوجود بعض المخاطر الصحية التي قد تشكلها عليهم ولهذا نستعرض اليكم بعض هذه الفئات وفقا للاطباء التغذية فقد يحتوى كحك العيد على نسبة عالية من السكر مما يسبب ارتفاعا في مستوى السكر في الدم لدى بعض الفئات من مصابى الامراض الاتية .

1.مرض السكرى بسبب ارتفاع مستوى السكر فى الدم لدى مرضى السكري ولهذا يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المسموح بتناولها من كحك العيد.

2.مريض القلب و ينصح بعدم الافراط فى تناول الكحك لانه يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة وقد يسبب ارتفاعا في مستوى الكوليسترول في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ولهذا يجب على مرضى القلب الامتناع عن تناول كحك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدا.

3.مرضى السمنة و ينصح بعدم الافراط فى تناول الكحك لانه يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة وقد يسبب ارتفاعا في مستوى الكوليسترول في الدم و قد يسبب زيادة في الوزن لدى مرضى السمنة

4.ومرضى القولون العصبى وقد يسبب تناول كحك العيد بعض الأعراض المزعجة لمرضى القولون العصبي مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

ولهذا يجب على مرضى القولون العصبي الامتناع عن تناول كحك العيد أو تناوله بكميات قليلة جدا.