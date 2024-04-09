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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر

المطران الدكتور سامي
المطران الدكتور سامي فوزي
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هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

وقال رئيس الأساقفة : نهنئ جميع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، مضيفًا: نصلي في هذه المناسبات المباركة لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا.

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: خالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عيد الفطر المبارك