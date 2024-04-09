الاحتلال الإسرائيلي يزعم قصف مواقع للجيش السوري في جنوب البلاد

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 09:31 ص

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استهدف خلال الليل مواقع تابعة للجيش السوري في بلدة محجة، ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن موقعًا آخر للجيش السوري تعرض للقصف بالمدفعية، وكذلك موقع إطلاق الصواريخ، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الليل أيضا، تم إطلاق قذيفتين من لبنان على منطقة مسغاف عام، وأصابتا مناطق مفتوحة ولم تتسببا في وقوع إصابات.