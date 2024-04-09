بالصور.. المئات ينتظرون تشييع جثمان ريان المنيا

فى مشهد حزين اتشحت محافظة المنيا بالدموع وتجمع المئات أمام مستشفى المنيا استعدادا لتشييع جثمان الشاب طه الشهير بريان المنيا بعد مرور 7 ايام على سقوط مزارع المنيا، فى بئر عمقه 30متر، فى مزرعة بالظهير الصحراوى الغربى بمركز المنيا حيث تم استخراج جثته، وتم نقله للمستشفى استعدادا لدفنها فى مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا

وكانت قد انتشلت قوات الإنقاذ البري بمعاونة الاهالي، مساء اليوم الاثنين، جثمان المزارع الشاب طه محمد عبدالعزيز، والذي سقط في بئر معطل بالصحراء الغربية، منذ مساء يوم الاثنين الماضي، وواجه الأهالي وقوات الانقاذ صعوبات كبيرة في انتشاله.

وكانت الجهود تواصلت من اجل استخراج جثمان طه محمد عبد العزيز، والتى استمرت ليل نهار، وسط تكاتف الجميع الأهالى والاجهزة التنفيذه، من اجل انجاز أعمال البحث عن المزارع الذى سقط في بئر مياه جوفية، عمقه 30 مترا بالطريق الصحراوي غرب مركز المنيا.

وتلقت الاجهزة الامنية بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بثر مياه جوفية عمق 30مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عام، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب.



وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد اكد متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى.

وكان المحافظ قد أصدر تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / احمد عطيه حموده السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه.

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