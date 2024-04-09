ads
الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان وتصيب أحدهم شرقي أريحا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص، شرقي مدينة أريحا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أعلنت اعتقال ثلاثة شبان من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك على شارع 90 شرقي مدينة أريحا، وأنها أطلقت الرصاص الحي صوب أحدهم ما أدى لإصابته، والشبان هم حسب أهالي مخيم عقبة جبر: المصاب محمد حسين طبية، وإبراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين أريحا