قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان وتصيب أحدهم شرقي أريحا

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص، شرقي مدينة أريحا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أعلنت اعتقال ثلاثة شبان من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك على شارع 90 شرقي مدينة أريحا، وأنها أطلقت الرصاص الحي صوب أحدهم ما أدى لإصابته، والشبان هم حسب أهالي مخيم عقبة جبر: المصاب محمد حسين طبية، وإبراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.