عبر الفيديو كونفرانس.. وكيل صحة دمياط يتابع استعدادات عيد الفطر

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط اجتماعا مكبرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديرى المستشفيات بنطاق محافظة دمياط ومديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة، ضمن استعدادات مديرية الصحة ومتابعة جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة اثناء اجازة عيد الفطر المبارك.

ناقش وكيل وزارة الصحة في دمياط خطة نوبتجيات المستشفيات خلال اجازة عيد الفطر واكد على زيادة عدد الاطباء وعدم التغيير في الجداول الا باذن رسمى، حيث اكد سيادته على انتشار فرق المتابعة والاشراف التابعة لمديرية الصحة لمتابعة جميع منافذ تقديم الخدمات الطبية على مستوى المحافظة خلال اجازة عيد الفطر.

بالاضافة الى ذلك تابع معدلات توافر الادوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالمستشفيات وقد اصدر سيادته تعليمات مشدده بزيادة المخزون الاحتياطي لدى المستشفيات ومتابعته يوميا من خلال غرفة الازمات المنعقدة بمديرية الصحة طوال ايام اجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد على مراجعة ارصدة الاكسجين والاسطوانات وكذلك مولدات الطاقة الكهربائية ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، وأكد على انه سيقوم بنفسه بمتابعة اداء المستشفيات على مدار الساعه واكد على حسن معاملة المرضى وذويهم.

وتلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.

وسيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، طوال أيام العيد وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءًا، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان، والاحالة إلى المستشفيات.