موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1445-2024 محافظة البحيرة

يبحث الكثير من أبناء محافظة البحيرة، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية بعد إعلان دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، أن الأربعاء الموافق العاشر من أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة البحيرة

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، علي الإنتهاء من كافة الإستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريا، حيث تم تخصيص ساحة لأداء صلاة العيد بكل مدينة ومركز علي محافظة البحيرة لأداء الصلاة.

وتضم محافظة البحيرة 16 مركزًا ومدينة وهي:( دمنهور وكفر الدوار ورشيد وإدكو وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسي وغرب النوبارية ووادي النطرون وبدر وإيتاي البارود وكوم حمادة وشبراخيت والرحمانية والدلنجات).

موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة البحيرة

ووفقًا للمراصد الفلكية، فقد حددت موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024-1445، في تمام الساعة السادسة صباحًا، حسب التوقيت الزمني لمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

جدير بالذكر، أعلنت دار الإفتاء أنه لم يُثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا، وبالتالي فإن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 يعتبر المتمم لشهر رمضان 2024. وأكدت الدار أن يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 هو أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجريًا.