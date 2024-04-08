الخارجية الأمريكية: ندعم عودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن واشنطن تدعم عودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تركوها بسبب الحرب.

وأضاف ميلر - في تصريحات اليوم الاثنين-: "لا نعتقد أن عملية واسعة النطاق في رفح هي الشي الذي يمكننا دعمه في أي حال لأننا نعتقد أنها ستكون فظيعة لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني متواجدين هناك".

واستطرد قائلا: "لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني ولكن لدينا تقييمات مستمرة على عدة جبهات".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن روسيا تلعب لعبة خطيرة من خلال الاستيلاء العسكري على محطة الطاقة النووية في أوكرانيا ومن الخطورة أنهم فعلوا ذلك.

وأوضح: "مستمرون في دعوة روسيا إلى سحب أفرادها العسكريين والمدنيين من المحطة لإعادة السيطرة الكاملة عليها إلى السلطة الأوكرانية المختصة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي الى حادث نووي".