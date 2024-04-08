بعد هجوم دمشق.. إيران متوعدة إسرائيل: ستلقون عقابكم

في تصريحات له يوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان توعد بأن "إسرائيل ستواجه عقابها" عقب الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفر عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وفي زيارة إلى موقع الهجوم في دمشق، أكد عبداللهيان أن "الكيان الصهيوني سيتحمل عواقب أفعاله"، وألقى باللوم على الولايات المتحدة للتورط في العدوان على القنصلية الإيرانية.

وأشار عبداللهيان إلى أنه يتم متابعة الموقف عن كثب، وأن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، مؤكدًا استعداد إيران لحماية مصالحها والرد على أي تحديات تهدد أمنها وسلامة مواطنيها.

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه قام بمشاورات مع الرئيس السوري بشار الأسد حول عدة قضايا ذات أهمية بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الدولية الراهنة، ولاسيما الجرائم التي ارتكبها "الكيان الصهيوني" في قطاع غزة والهجوم الإجرامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن عبداللهيان قام بتدشين المبنى الجديد للقسم القنصلي في سفارة إيران بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري، بعد زيارة تفقدية إلى موقع المبنى السابق للقنصلية الذي تعرض للهجوم يوم الاثنين الماضي.

وأشارت "إرنا" إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون بين إيران وسوريا في مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، وتأكيد الدعم المتبادل بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.