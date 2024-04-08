رئيس "مستقبل وطن" خلال احتفالية ليلة القدر: نسعى بإخلاص لتحقيق ما نصبو إليه

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نجتمع اليوم على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن هذا اليوم الموافق الـ29 من رمضان من أجمل أيام الشهر الكريم، وفيه بركة زائدة.

وآضاف خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أننا نسعى بإخلاص، حتى نحقق ما نصبو إليه.

وبدأت منذ قليل احتفالية ليلة القدر التي ينظمها حزب مستقبل وطن بأحد فنادق القاهرة، ويكرم فيها حفظة القرآن الكريم، وكذلك تسليم جوائز العمرة.

شارك في الحفل قيادات حزب مستقبل وطن والنائب المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب والنائب أحمد عبدالجواد أمين تنظيم الحزب وعدد من الوزراء على رأسهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

قدمت الحفل الإعلامية الدكتورة هبة جلال أمينة أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن.

وبدأت الفعالية بفقرة لأحد فرق الانشاد الديني.

