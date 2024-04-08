المنوفية.. رئيس مركز الشهداء يشدد على تواصل أعمال النظافة على مدار الساعة

شدد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على تواصل أعمال النظافة على مدار اليوم خلال الفترات الثلاث لمنظومة النظافة خلال اجتماع مسائي اليوم بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورئيس قسم تحسين البيئة والمكتب الفني لرئيس المدينة.

وأكد رئيس المدينة على استمرارية تواجد عمال النظافة في مناطق تجمع المواطنين لرفع القمامة والأتربة أولاً بأول بما يضمن استمرارية المظهر الجمالي للحدائق وكذلك الشوارع والميادين استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه أبو حطب برفع درجة الاستعداد القصوى بالحدائق والمتنزهات العامة بالقرى، وممشى الجزيرة الوسطى وحديقة الطفل بالمدينة من حيث نظافتها ونظافة وسلامة ما تشمله من محتويات ولعب للأطفال بما يضمن جاهزيتهم الكاملة لاستقبال المواطنين منذ الصباح الباكر بأول أيام عيد الفطر المبارك.