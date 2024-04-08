بسبب الهزار.. منجد يطعن طالبا فى الدقهلية ويتسبب فى قطع أوتار يده

مزق منجد جسد طالب بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية مما تسبب فى قطع أوتار يده وجروح سطحية بجسده مستخدما سكين بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة نتيجة خلاف سابق بينهما بسبب المزاح وجرى ضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

منجد يطعن طالب فى الدقهلية ويتسبب فى قطع أوتار يده:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من "أحمد.ز.أ.ع"،16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم بندر ميت سلسيل بقيام "محمد .أ.ا.م"،19 عاما، منجد، ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم وقطع أوتار اليد اليسرى وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات سابق بسبب المزاح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة التعدي على صديقة بالضرب وأرشد عن الأداة المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.